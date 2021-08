Seenachts-Konzert mit Stuttgarter Salonikern

Murrhardt. Die Stuttgarter Saloniker verwandeln am Sonntag, 22. August, 18 Uhr, den Waldsee mitten im Schwäbischen Wald in eine Konzertarena im Stile der großen Klassik-Open-Airs. Das Salonorchester spielt auf einer schwimmenden Bühne Wassermusiken und Gondellieder von Barock bis zur Moderne.

Das Publikum lagert am nahen Ufer und kann nicht nur traumhafte handgemachte Natur-Musik, sondern auch das selbst mitgebrachte Picknick genießen.

Mit Funiculi-Funicula wird in italienischer Feststimmung das Konzert eingeläutet. In der ersten Konzerthälfte spielen die Saloniker venezianische Gondellieder. Mit mondän-melancholischen Walzern entsteht eine Stimmung wie in einem Fin-de-siècle-Strandbad. Aufregender Höhepunkt ist die Ouvertüre zur romantischen Oper „Die Matrosen“ von Friedrich von Flotow.

In der zweiten Konzerthälfte lassen sich die Saloniker zu Klängen der Wassermusik nur so treiben: „Dolce vita“ und „far niente“ greifen um sich. Der dritte Teil ist das ausgedehnte Finale eines wundervollen Abends.

Das Konzert findet unter den Bedingungen statt, die die aktuelle Landesverordnung zur Corona-Epidemie vorschreibt.

Eine Konzertkarte kostet für Erwachsene 25 Euro, für Kinder 10 Euro; eine Familienkarte kostet 55 Euro. Karten können bestellt werden auf www.saloniker.de/karten, per E-Mail an ticketing@saloniker.de und unter0 71 92/9 36 69 31. Restkarten sind an der Tageskasse erhältlich.