Weinstadt. Sybille Bross zeigt in einer Ausstellung beim Jazzclub Armer Konrad (JAK) „Seestücke und Akte“. Die Vernissage findet am Donnerstag, 12. Januar, um 19.30 Uhr in der Stiftstraße 32 in Weinstadt-Beutelsbach statt. Der Eintritt ist frei.

Sibylle Bross, 1959 in Stuttgart geboren, studierte von 1981-1984 Malerei an der Ecole Nationale Superieure Des Beaux Arts in Paris und von 1984-1986 freie Malerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.

Ihr Thema ist der Mensch in all seinen Facetten. In den letzten Jahren rückt immer mehr die Natur in den Fokus der Künstlerin.

Ihre besondere Leidenschaft gilt der Pleinairmalerei. Dabei steht sie mit ihrer Staffelei und den Ölfarben vor Ort und setzt das Gesehene ohne Vorzeichnung direkt in Licht und Farbe um. So entstehen diese besonderen „Seestücke“ und auch ihre Akte ganz aus dem Moment heraus, spontan und leidenschaftlich.

Sie ist weltweit zu Ausstellungen und Malersymposien eingeladen. 2015 erhielt sie in den Niederlanden den Rembrandt Painting Award.

Bis zur Sommerpause sind ausgesuchte Gemälde von Sibylle Bross im JAK-Keller ausgestellt und können während der Konzerte besichtigt werden.

Mehr Informationen auf www.sibylle-bross.de.