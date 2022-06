Serenade am Fluss mit musikalischen Sommerblüten aus aller Welt

Waiblingen. Klaus-Dieter Mayer, Tobias Escher & friends schenken ihren Gästen am Sonntag, 26. Juni, 20 Uhr, einen bunten Strauß musikalischer Sommerblüten aus aller Welt. Mit Kunst- und Volksliedern, Songs und Chansons von Schubert über Silcher bis Tom Waits und den Strottern.

Auf der Insel bei der Hegnacher Mühle beginnt die musikalische Reise um die Welt. Schlechtwettervariante ist die Hartwaldhalle Hegnach, nicht wie ursprünglich angekündigt, der Schafhofkeller.

Die Musiker starten „Im wunderschönen Monat Mai“ im Remstal, fahren über die Schweiz, an der „Loreley“ vorbei, streifen Irland, bestaunen „Le Ciel de Paris“ und wagen den Sprung über den großen Teich, um in Argentinien mit „Mi Buenos Aires querido“ nicht nur Tango zu hören.

Über die USA, Singapur und den Balkan kommen sie mit einem „Lumpenlied“ über Wien zurück in vertraute Gefilde, um „im Kreise der Lieben“ ein vertrautes Lied anzustimmen.

Mit den Landschaften ändern sich die Idiome, und so wird wacker gesungen auf Französisch, Spanisch, Deutsch, Englisch, Platt-, Wiener- und Schwyzer-Deutsch.

Tickets zu 20 Euro gibt es per E-Mail an tickets.musik-in-hegnach@freenet.de und in der Apotheke Scherer in Hegnach, 0 71 51/5 13 63.