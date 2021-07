Shakespeare, Mord & feine Tropfen

Plüderhausen. Im Theaterbrettle gibt es am Samstag, 3. Juli, um 19.30 Uhr eine Weltpremiere! Jürgen Seibold, der bekannte Krimiautor aus dem Remstal, liest aus seinem neuesten Rems-Krimi „Sein oder Totsein“, der im Juli erscheint.

„Sein oder Totsein“ heißt Mondrians zweiter Fall und wie schon zu vermuten ist, spielt ein Text von William Shakespeare eine Rolle: Eine Leiche wird gefunden, drauf abgelegt ein Pergament mit einem Sonett des Engländers.

Die Kripo zieht den Buchhändler als Literaturexperten heran, und der erkennt nicht nur, dass die Zeilen des Sonetts umgestellt wurden, er muss sogar befürchten, dass darin eine Botschaft an ihn versteckt sein könnte. Eine Botschaft aus der Vergangenheit, die noch niemand kennen soll. . .

Mit Weinprobe und Kabarett-Einlagen

Im Rahmen eines gemütlichen Abends mit einer Sechser-Weinprobe mit den Bio-Weinen des Remshaldener Winzers Jürgen Seybold und dazugehörigen wissens- und lachenswerten Einlagen der Welzheimer Kabarettistin Gesa Schulze-Kahleyß liest Jürgen Seibold aus seinem neuesten Krimi.

Karten zu 25 Euro pro Person (inklusive Weinprobe und kleinem Imbiss) kann man in der Vorverkaufsstelle des Theaterbrettles, Kitzbüheler Platz 1 in Plüderhausen, am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr oder unter0 71 81/8 71 22 für die Abendkasse reservieren.

Die neuen Herbsttermine im Theaterbrettle finden Interessierte auf www.theaterbrettle.de.

Herbsttermine

„Urlaub könnt so so schee sei“ startet wieder am 17. September, und die neue Komödie „D’r Neurosenkavalier“ steht ab 5. November auf dem Programm.