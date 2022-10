Siebdruckkalender ist erhältlich

Schorndorf. Der Siebdruckkalender 2023 des Kunstvereins Schorndorf ist da! Präsentation und Verkaufsstart sind am Samstag, 15. Oktober, 12.30 Uhr, im Jakob Concept Store, Neue Straße 9 in Schorndorf.

Die Künstlerinnen und Künstler sind an diesem Tag von 12.30 bis 14 Uhr abwechselnd anwesend. Thematisch ranken die Beiträge in dieser Ausgabe um das Thema „Leichtigkeit“.

Man kann ihn schon legendär nennen, den bereits mehrfach für den Gregor Calendar Award nominierten Wandkalender, der alljährlich in der Siebdruckwerkstatt des Kunstvereins entsteht. Mit nummerierten und signierten Originalserigraphien von je 13 Künstlern ist er mittlerweile heiß begehrt und schnell vergriffen.

Der Kalender ist gestaltet und gedruckt von Ulrich Kost, Christiane Steiner, Stefan Mayer, Renate Gross, Simone Fetzer, Jean Marc Dufour, Michael Schützenberger, Britta M. Ischka, Bernard E.A. Czychi, Anna Eiber, Ebba Kaynak, Kathrin Feser und Barbara Bucher. Die Siebdruckwerkstatt leitet Angelika Bauer.

Der Kalender kostet 95 Euro und ist auch erhältlich in der Q-Galerie für Kunst, Kulturforum Schorndorf, Karlstraße 19, und in den Buchhandlungen Osiander und Seelow in Schorndorf oder über info@kunstverein-schorndorf.de.