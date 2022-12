Silberzwiebeln und Raketen

In der WhatsApp-Gruppe meiner Freunde macht es ein „Bing!“ und im Chat-Verlauf erscheint ein Foto. Es ist Sylvester Stallone in seinem „Rambo“-Outfit. Und drunter steht in bunten Lettern: „Mach’ auf, Sylvester steht vor der Tür!“ – Wenn dieses Bild eintrifft, dann weiß ich jedes Jahr: Bald ist es soweit, ich sollte die Vorbereitungen zügig vorantreiben. Schnell schicke ich ein Bild vom Cartoon-Kater Sylvester in die Gruppe, dazu den Satz: „Ich glaube, da ist eine Miezekatze!“ Und ich mache mir Gedanken, was eigentlich alles vorzubereiten ist?

Die Frage, wo man feiert und mit wem, sollte eigentlich Stand heute schon geklärt sein – sonst wird es knapp. Und auch, was man essen und trinken möchte, hätte eigentlich schon unter dem Weihnachtsbaum geklärt werden sollen, denn sonst könnte es jetzt etwas eng werden. Was immer geht: Raclette. Denn das Käse-Schmankerl ist eher unkompliziert in der Beschaffung: Gerade jetzt sind die Regale allerorten voll mit sich selbst über alles lobenden Käse-Päckchen: „Raclette spezial“, „Raclette deluxe“, „Raclette – das Original“, dann noch mit Pfeffer oder Knoblauch oder Paprika, hier light, dort fettreduziert, irgendwas findet man immer.

Dazu die obligatorischen eingelegten Gläschen aller Art, deren Geschmack ohnehin völlig egal ist, da man das überbackene Pfännchen-Erzeugnis unter Fluten irgendwelcher Dip-Saucen ertränkt. Der „Raclette deluxe“ wird also zum „Raclette Curry-Ketchup“. Wenigstens überdeckt das zuverlässig den Geschmack der Silberzwiebeln aus dem Glas, das man noch vom Vorjahr übrig hatte und auf den Tisch stellte mit der Frage: „Die werden doch im Glas bestimmt nicht schlecht, oder?“ – Ob der „spannende Ranzen“ nach dem Essen von den Silberzwiebeln anno 2012, oder vielleicht doch vom zu fettig-reichhaltigen Schmaus herrührt, es bleibt unerforscht.

Was man indes dieses Jahr vor Schlag Mitternacht recherchieren sollte, ist der Stand jeweils örtlicher Böller-Handhabung. Denn die ist nunmehr nicht nur von einem Bundesland zum anderen unterschiedlich, sondern auch Städte und Gemeinden haben eigene Regeln, wo es nun „knallen“ darf und wo nicht. Sicher ist: Da, wo die Raketen aufsteigen, da darf man als Nachbar auch getrost hingehen und einen Sekt schnorren – denn da ist noch Geld zum verballern übrig! Und unsereins bunkert noch schnell deren übrige Silberzwiebeln fürs nächste Jahr.

Einen guten Rutsch wünscht Ihr Mathias Schwappach