Silvesterkonzert – live und Livestream

Backnang. Das diesjährige Silvesterkonzert am Freitag, 31. Dezember, 22 Uhr, findet in der Christkönigkirche statt. Es wird voraussichtlich sowohl in Präsenz in der Kirche stattfinden als auch als YouTube-Livestream verfügbar sein.

Erstmals findet das Silvesterkonzert in der Christkönigkirche statt, und erstmals spielt mit dem Stuttgarter Lucas Bastian ein Gastorganist. Als Höhepunkt des festlichen Konzertes erklingt Charles-Marie Widors VI. Orgelsymphonie.

Lucas Bastian

Der Stuttgarter Lucas Bastian (*1996) bekam seinen ersten Orgelunterricht im Alter von 12 Jahren. 2015 war er Preisträger beim Bundeswettbewerb von Jugend Musiziert. Bis 2019 studierte er Kirchenmusik in Stuttgart (Orgel bei Prof. Ludger Lohmann, Orgelimprovisation bei Prof. Johannes Mayr).

Seit 2016 ist Lucas Bastian Kirchenmusiker an St. Franziskus und St. Johannes in Stuttgart. Im Wintersemester 2019 war er Organscholar an der amerikanischen Kathedrale in Paris.

Karten und Besuchsinformationen

Zu dem Präsenz-Konzert ist eine Anmeldung erforderlich, bitte ausschließlich per Mail an reiner.schulte@katholisch-backnang.de. Die Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 8 Euro, Abholung und Bezahlung an der Abendkasse.

Der Einlass erfolgt nach den jeweils geltenden Regelungen, momentan mit Nachweis über Impfung oder Genesung und zusätzlichem aktuellen Antigen-Schnelltest. („2G+Regel“). Es werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst, daher empfiehlt es sich, rechtzeitig zu kommen. In der Kirche gelten dann die üblichen Abstandsregeln und Hygienemaßnahmen, insbesondere die Maskenpflicht.

Bitte beachten Sie aber auch die aktuellen Informationen auf der Homepage der Kirchengemeinde, www.katholisch-backnang.de.

Livestream

Das Konzert wird zudem als Livestream auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Backnang übertragen aber dort nur am Silvesterabend verfügbar sein. Für das Anhören des üppigen Orgelklangs lohnt es sich, gute Lautsprecher oder einen Kopfhörer zu verwenden. Die Kirchengemeinde freut sich bei Online-Zuhörern über Spenden in Höhe des Eintrittsgeldes auf das Konto der Katholischen Kirchenpflege Backnang, DE26 6025 0010 0000 0007 56, SOLADES1WBN, Verwendungszweck: Silvesterkonzert.