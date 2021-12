Singen für alle auf der Terrasse

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen lädt zum Open Air „Singen für Alle“ mit Patrick Bopp am Dienstag, 14. Dezember, um 20 Uhr auf die Fritz-Terrasse ein.

Das letzte Singen für Alle 2021 findet nach den aktuell geltenden Corona-Verordnungen des Landes draußen auf der Fritz-Terrasse statt, jedoch nur, wenn das Wetter verlässlich trocken ist.Es kann kalt sein, aber nicht nass. Die Veranstaltung wird ohne Pause durchgeführt und dauert maximal eine Stunde. Für das „Singen für Alle“ gilt 2GPlus, stehend mit 1.50 Metern Abstand, die Maske kann nur beim Singen abgenommen werden. Der Eintritt ist kostenlos, aber ein Spendenhut geht rum. Ob das Singen wettermäßig stattfindet oder nicht, kann auf der Website des Schwanen nachgeschaut werden. Die Veranstalter entscheiden darüber im Laufe des Montags.

Singen für Alle ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Gesungen wird ohne Noten, falsch oder richtig, der Text erscheint zwar auf einer Leinwand, aber die Erinnerung hat immer Vorfahrt. Patrick Bopp begleitet am Klavier, er ist Vorsänger, Entertainer, Lockerer und Lockerere. Gesungen wird whatever you want . . .

Um zu viel Andrang vermeiden zu können, bitten die Veranstalter um eine telefonische Reservierung für das Open Air unter0 71 51/50 01-16 74.