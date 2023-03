Singen für alle „Frauen Spezial“

Waiblingen. Das nächste Singen für alle ist eine Spezial-Ausgabe anlässlich des Welt-Frauentags, der bereits am 8. März stattgefunden hat. Am Dienstag, 24. April, moderiert daher nicht nur Patrick Bopp, sondern auch Marie Louise Lutz. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.

Songs von, mit und über Frauen, Männer werden inkludiert. Vom Bass über Tenor und Alt bis zum Sopran - her damit! Dieses Begleitsingen zum Internationalen Frauentag vom 8. März braucht das ganze Volk!

Singen ist Balsam für die Seele. Patrick und Marie Louise, notorische Sing-Balsamiker, sind Garanten für die Aufhellung düsterer Stimmungen! Alle sind eingeladen, alle willkommen! Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können, die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können. „Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am Scheitern.

Gesungen wird ohne Noten, der Text wird eingeblendet. Es wird gesungen, was sich singen lässt, Rock- und Popsongs, Couplets aus den 20ern, Schlager, alles ist möglich. Eben das ganze musikalische Spektrum, das sich singen lässt, inklusive Volksliedern, Kinderliedern, Rap, Ska und Jodler.

Der Abend wird veranstaltet vom Frauenrat und der Beauftragten für Chancengleichheit der Stadt Waiblingen sowie dem Kulturhaus Schwanen.

Mobile Küche für Erdbebenregion

Die türkische Frauengruppe El Ele sammelt an diesem Abend Spenden für die Erdbebenopfer in der Türkei. Die Bilder des schweren Erdbebens in der Türkei und Syrien mit vielen Todesopfern und Verletzten haben alle erschüttert.

El Ele ist seit fast 20 Jahren in Waiblingen aktiv und unterstützt direkt den Aufbau einer mobilen Küche in der Erdbebenregion.

Karten

Karten gibt es im Vorverkauf online und an allen Vorverkaufsstellen (reservix) sowie an der Abendkasse für 7,50 Euro, ermäßigt 7 Euro.

Eine Reservierung für die Abendkasse ist telefonisch unter 0 71 51/50 01-16 74 möglich.