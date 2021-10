Singen für alle – jetzt auch international

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen und die Veranstalter der Interkulturellen Wochen 2021 laden zum internationalen Singen für alle ein: am Dienstag, 12. Oktober, 20 Uhr, Open Air auf der Fritz-Terrasse (Schwaneninsel).

Das Singen für alle findet bei verlässlich trockenem und halbtrockenem Wetter statt. Hinterm Fritz im Biergarten (egal, ob er offen hat oder nicht). Nur richtiger Landregen lässt die Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fallen.

Die Veranstalter bitten Gäste darum, angemessene Kleidung mitzubringen.

Auf zu neuen Ufern in verschiedenen Sprachen

Auf geht’s zu neuen ufernden wie ausufernden Gesängen! An diesem Abend stehen unter anderem bekannte Lieder in verschiedenen Sprachen auf dem Programm.

Spaß als einzige Voraussetzung

Der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren macht an Liedern in anderen Sprachen nicht halt. Die Waiblinger „Interkulturellen Wochen 2021“ sind heute mit von der Partie.

Alle sind eingeladen, alle willkommen! Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können Die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können.

Verabredung zum Singen

„Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll.

Der Spaß am gemeinsamen Singen, der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text erscheint auf einem Riesenmonitor. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, ein Hut geht rum.

Eine telefonische Reservierung ist notwendig unter0 71 51-50 01-16 74. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln: Der Abstand muss mindestens 1,50 Meter betragen.

Beim Eintritt werden alle Gäste registriert. Am Platz ist dann keine Maske notwendig.