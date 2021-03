Singen für alle – online

Waiblingen. Das Kulturhaus Schwanen bietet am Dienstag, 13. April, 20 Uhr, das monatliche Singen für alle mit Patrick Bopp als Livestream an.

Im Pressetext heißt es: „Singen ist Balsam für die Seele. Patrick Bopp, als notorischer Sing-Balsamiker, ist ein Garant für mehr Leichtigkeit und Glücksgefühle, und dies auch per Stream!

Alle sind eingeladen, alle willkommen! Jene, die glauben, dass sie gar nicht singen können, die, die glauben, es ein wenig zu können - und auch diejenigen, die es können. „Aus voller Kehle für die Seele“ ist kein Chor, sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll. Der Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Emotionalen und auch die Lust am Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird eingeblendet.“

Das Streaming ist kostenlos, wer möchte, kann durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen. Das Kulturticket gibt es bei reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) oder 18 Euro (großer). Es kann, wann immer man dazu Lust hat, erworben und muss natürlich nicht ausgedruckt werden!

Link zum dabei sein: kulturhaus-schwanen.de – der direkte Link wird dort noch bekanntgegeben. Link zum Unterstützen: kulturhaus-schwanen.de/kulturticket.