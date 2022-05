Sirius Quartet mit Gregor Hübner

Waiblingen. Das New Yorker Sirius Quartet gastiert am Freitag, 6. Mai, mit einer fulminanten Mischung aus Klassik, Pop, Jazz und Folk-Elementen im Kulturhaus Schwanen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Sirius Quartet aus international anerkannten Protagonisten zeitgenössischer Musik verbindet mitreißend frisches Repertoire mit bislang unerreichtem improvisatorischen Feuer. Diese komponierenden Interpreten mit Hochschulhintergrund glänzen mit Präzision und purer Energie, wie sie selten auf der Bühne zu erleben ist.

Aus New York zurück ins Ländle

Der Geiger des Sirius Quartetts Gregor Hübner kommt aus der Region und ist vielen als Mitglied der Gruppe „Tango Five“ ein Begriff. Er unterrichtet Violine und Komposition an der Ludwig Maximilians Universität München und der Columbia University New York.

Seit ihrem Debütkonzert in der Knitting Factory in New York hat Sirius in einigen der bedeutendsten Konzerthallen der Welt gespielt, wie dem Lincoln Center, Beijing Music Festival, Musique Actuelle in Kanada und vielen anderen.

Das Sirius Quartet spielt Bearbeitungen von Kompositionen der Beatles, Radio Head und Ann Peebles sowie originelle Eigenkompositionen, die den permanenten Willen zur musikalischen Innovation belegen. Erweiterte Spieltechniken, fesselnde Improvisationen und unwiderstehliche Grooves kommen auch in den integrierten Popsongs zur Geltung.

Karten gibt es online auf www.kulturhaus-schwanen.de und an allen Vorverkaufsstellen. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 14 Euro, und an der Abendkasse 21 Euro, ermäßigt 17 Euro.

Reservierung für die Abendkasse unter 0 71 51/50 01-16 74.