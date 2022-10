Skulpturenausstellung in Korb eröffnet

Korb. Nicht zu Unrecht ist die am Wochenende in der Alten Kelter in Korb eröffnete Skulpturenausstellung mit „Kunst vom Feinsten“ angekündigt. Denn wer den Raum an der Kirchstraße 1 betritt, befindet sich inmitten verschiedenster, jedoch immer auserlesener Kunstwerke: die Beteiligten am diesjährigen Skulpturenrundweg der Köpfe am Korber Kopf stellen sich mit Werken kleiner und mittlerer Größe vor.

Da finden sich zarte, in Bronze gegossene und mit der menschlichen Figur verbundene Nester des Bildhauers Guido Messer oder ein in weiß-rosa Marmor gearbeiteter „Meeresschmetterling“ von Randolf Pirkmayer.

Die Verbindung zum Thema „Natur“ schaffen ebenfalls David Klopp, Albrecht Rühle und Wolfgang Schmid mit ihrer Dokumentation zum „Ohrenthron“, ausgebreitet auf einem sakral anmutenden Lesepult.

Beate Debus weitet den Blick auf ihr Werk mit „Kleiner Schattentanz“, Horst Peter Schlotter erstaunt mit einer hohen Holz-Kopf-Stele und Reinhard Scherer lädt mit drei „Raumfassungen“ zum Umrunden der Skulpturen ein. Imposant auch die mitten auf der Bühne positionierten Arbeiten von Werner Pokorny, gestaltet in geschwärztem Holz und sein Thema „Rad und Haus“ aufnehmend.

Sehr verschiedene Themen werden in den Bildern und Skulpturen der von Reinhard Jochem geleiteten Bildhauerklasse der Kunstschule Unteres Remstal präsentiert. Das Foyer der Alten Kelter gehört den Kohlezeichnungen und den bunten Maskenbildern der Klasse 11 des Max-Planck-Gymnasiums Schorndorf.

Sonderevent

Die Köpfe-Organisatoren und die Gemeinde Korb laden zu „After Work bei Kunst und Wein“ am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr ein. In der Alten Kelter erwartet die Gäste ein „Klangereignis mit Steinen“: Bildhauerin Maria Rucker und Bildhauer Randolf Pirkmayer werden zu Klangkünstlern. Beide sind mit ihrem Programm immer wieder im Rahmen der Experimentellen Musik an Münchener Hochschulen vertreten. In Korb vervollständigt Impro-Musiker Florian Vogel mit seiner Violine das Trio, das die Gäste in unbekannte Klangwelten entführen wird.

Die Ausstellung geht am 16. Oktober zu Ende. Bis dahin gelten - bei freiem Eintritt - folgende Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag von 16 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.