Slowenisches Vorbild für Rammstein spielt in der Manu

Laibach spielt am Donnerstag, 27. Oktober, 20.30 Uhr, im Club Manufaktur Schorndorf. Es ist der Nachholtermin für die verschobenen Konzerte in 2020 und 2021. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Laibach ist nicht nur der bekannteste Kulturexport aus Slowenien, das Künstler-Kollektiv ist seit seiner Gründung 1980 Vorbild und Provokation für die Musik- und Kunstszene gleichermaßen. Laut Trent Reznor hätte es ohne Laibach keine Nine Inch Nails gegeben und auch Rammstein wäre ohne das slowenische Vorbild schwer vorstellbar. Laibach verstehen sich als Teil des Künstlerkollektivs „Neue Slowenische Kunst (NSK)“. Sie haben sich dem Spiel mit der Ideologie zur Kunst verschrieben. Sie spielen mit Nazisymbolik genauso wie mit der der Stalinisten und ecken mit ihrer ironischen Ästhetik oft an.

Obwohl Laibach eine Musikgruppe ist, stellen sie auch Ausstellungen mit Bildern oder Videos auf die Beine. Mit Streichern, Chören, militärischem Gestus und tiefem Gesang provoziert die elektronische Rock-Band. In ihre Lieder bauen sie auch immer wieder Anleihen von Bach bis Queen ein. Ihr erklärtes Ziel ist es dabei, zum Nachdenken anzuregen und dazu aufzurufen, aus der Geschichte zu lernen. Dass sie durch Nutzung diverser Nazisymbole oder Teile aus Kriegsreden immer wieder missverstanden werden, kommt ihnen dabei nur Recht. Laibach sind Provokateure.

Die Idee zum aktuellen Album „The Sound of Music“ entstand, nachdem Laibach im Jahr 2015 auf Einladung in Nordkorea auftrat. Beim Konzert in Pjöngjang spielte die Band mehrere Songs aus dem Soundtrack des gleichnamigen Hollywoodfilms (deutscher Titel „Meine Lieder - meine Träume“), der in der Volksrepublik beliebt ist. In dem Album werden Originaltitel auf die Laibach’sche Art interpretiert, dazu kommen aber auch koreanische Volkslieder. Bei den Konzerten werden Laibach von Marina Mårtensson am Gesang unterstützt.

Karten kosten im Vorverkauf 35 Euro, an der Abendkasse 41 Euro. Manu-Mitglieder zahlen 25 Euro.