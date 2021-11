Solo-Konzert der Jazzpianistin und Sängerin Olivia Trummer

Backnang. Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin – die gebürtige Stuttgarterin Olivia Trummer ist alles in einem und kommt mit ihrem Solo-Programm am Samstag, 27. November, um 20 Uhr ins Backnanger Bürgerhaus.

Die klassisch ausgebildete Musikerin, die unter anderem an der Manhattan School of Music studierte, schöpft aus einem breitgefächerten musikalischen Spektrum.

In ihren Songs kreiert Trummer ein eigenes, philosophisches Universum und hinterlässt Eindruck mit ihren Texten, die feinfühlig zwischen Kopf und Herz vermitteln. Mit Tasten und Stimme formt sie ganz neue Verbindungen zwischen den Genres, wofür sie bereits vielfach ausgezeichnet wurde, zuletzt mit dem renommierten Jazzpreis Baden-Württemberg 2019.

Denn auch wenn zu spüren ist, wie die prägenden, in der Jazz-Metropole New York verbrachten Jahre, Trummer als Inspirationsquellen dienen – die Kompositionen der Jazzmusikerin weisen ebenso viel Sensibilität für populäre wie auch für klassische Musik auf.

Diese Mischung aus Alt und Neu, das „Dazwischen“, zeichnet auch ihr Solo-Programm aus, mit dem sie Ende November nach Backnang kommt.

Neben Eigenkompositionen werden einige ihrer Lieblingssongs von Großmeistern wie Stevie Wonder, George Gershwin oder Burt Bacharach zu hören sein.

Bearbeitungen von Debussys „Children’s Corner“ oder Bachs „Partita Nr. 1“ reihen sich wie selbstverständlich in die anderen Stücke ein und ergeben im Zusammenspiel mit virtuoser Tastenkunst und ausdrucksvollem Gesang ein poetisches Ganzes.

Olivia Trummer wurde 1985 in Stuttgart in eine Musikerfamilie geboren. Mit vier Jahren begann sie ihre klassische Klavierausbildung, entdeckte zeitgleich ihre Neugier, sich auch über Improvisation und Komposition auszudrücken. Sie studierte Jazzklavier und klassisches Klavier an der Musikhochschule Stuttgart, schloss beides mit Auszeichnung ab.

Ihre internationale Konzerttätigkeit führte sie in Konzerthäuser wie die Carnegie Hall, das Porgy & Bess in Wien oder auch die National Concert Hall in Dublin.

Der Einlass erfolgt nur mit Nachweis für geimpfte und genesene Personen. Alle Infos zu den davon ausgenommenen Personen sind unter www.backnanger-buergerhaus.de/corona zu finden.

Besucherdaten werden vornehmlich über die LUCA-APP erfasst, die sich die Besucherinnen und Besucher im Vorfeld über Google Play oder den App Store downloaden und damit registrieren können.

Die Gäste werden gebeten, sich an die aktuellen Schutz- und Hygienevorschriften zu halten.

Tickets für das Konzert gibt es zu 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, im Backnanger Bürgerhaus unter0 71 91/8 94-5 67 oder online unter buergerhaus@backnang.de.