Sommerkonzert der Brass-Band Haïdouti Orkestar

Waiblingen. Sommerkonzerte Open Air im Biergarten auf der Schwaneninsel: Das Haïdouti Orkestar aus Paris spielt am Samstag, 16. Juli, 20 Uhr Turkish, Gypsy & Oriental Brass.

Das Haïdouti Orkestar ist eine erweiterte Brassband, inspiriert von den Grooves der Balkanregion, aber zuhause im ganzen Mittelmeerraum. Als Sylvain Dupuis 2004 das Haïdouti Orkestar gründete, waren die Balkan Brass Bands in allen Ohren. Dupuis wollte jedoch von Anfang an mehr: Die Brass-Band auf der alten Gypsy-Route in den Orient hinein wachsen lassen. Im Lauf von vier Produktionen hat sich das Haïdouti Orkestar als ein stilistisch wachsender Klangkörper erwiesen. Das erkennt man bereits an den Labels, die sich die Truppe selber umhängte. Hieß es anfänglich noch «Fanfare Balkan-Tzigane» wurde daraus «Turkish & Gypsy Brass Band», um mit dem Album «Babel Connexion» firmiert die Truppe als «Turkish, Gypsy & Oriental Brass Band».

Bereits in den gebläse-getakteten Anfängen wurde die Balkan-Türkei-Brücke geschlagen. Es kamen andere Instrumente hinzu, die mehr aus dem Lautari-Bestand kamen, zum Beispiel Akkordeon und Flöte. Der türkische Sänger Zeki Ayad Çölas hatte bereits im ersten Album seinen Auftritt. Er brachte auch seine Saz mit. Und für die Bläser war der Jazz nie weit weg.

Das musikalische Umfeld des Haïdouti Orkestars wuchs ständig. Der libanesische Trompeter Ibrahim Maalouf holte die Truppe für die Aufnahmen zum Film-Soundtrack «La Vache» ins Studio.

Auf der Liste der Gäste für das Album «Babel Connexion» tauchen Instrumente und Namen auf, die aus anderen stilistischen Stilecken stammen, so unter anderem Jazz-Pianist Bojan Z., die Gitarre von Olivier Tshimanga oder die Stimme des Slampoeten Rounda.

Der Eintritt für das Sommerkonzert ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.