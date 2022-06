Sommerkonzert mit dem Chor Colores

Der Chor Colores lädt am Samstag, 2. Juli, zu seinem Sommer-Konzert ein. Das Konzert, das unter dem Motto „Die Zeit“ steht, findet in der Gemeindehalle in Kirchberg an der Murr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Gäste dürfen sich auf Musik freuen, die zwischen 1929 und 2021 geschrieben wurde und, wie immer, wird es wieder viele überraschende Momente geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Reservierungen bitte an die E-Mail-Adresse: mail@colores-kirchberg.de. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten gibt es an der Abendkasse.