Sommerkurse bei der VHS

Winnenden. Für die Sommerzeit hat das Volkshochschul-Team Veranstaltungen zu den Themen „Artenvielfalt“ bis „Yoga“ geplant. Die Angebote beginnen im Juli.

Der Sommer bietet viele Möglichkeiten, sich an der VHS weiterzubilden. Zum Beispiel zum Thema „Artenvielfalt“. Welche Pflanzenvielfalt sich in einem ehemaligen Weinberg entwickeln kann, zeigt Dr. Robert Boehm bei einem botanischen Spaziergang am „Waiblinger Berg“ hoch über dem Schelmenholz am Donnerstag, 7. Juli, um 17 Uhr.

Führungen in Fellbach und in Winnenden

Wer sich für Kunst und Architektur interessiert, kann am Freitag, 8. Juli, um 15 Uhr an einer Führung mit Dr. Katja Nellmann durch die Triennale Kleinplastik in Fellbach teilnehmen. Die Kunsthistorikerin führt auch am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr durch das Privatmuseum von Karl Ulrich Nuss in Strümpfelbach.

Dort sind namhafte schwäbische Kunstschaffende des 20. Jahrhunderts ausgestellt. Am Dienstag, 12. Juli, kann man um 15 Uhr mit Ulla Groha die Schlosskirche in Winnenden erkunden.

Gesundheitskurse im Schlosspark

Die beliebten Gesundheits- und Bewegungskurse im Winnender Schlosspark beginnen mit „Yoga Body Fit“ am Donnerstag, 7. Juli, um 18 Uhr. Am Mittwoch, 20. Juli, 17.15 Uhr, geht es weiter mit dem Pilateskurs, um 19.25 Uhr startet „All in One“, ein Herz-, Kreislauf- und Muskeltraining mit einer Entspannungseinheit am Schluss. Yoga für Männer wird ab Dienstag, 26. Juli, 18 Uhr angeboten.

Informationen

Weitere Infos zu den Kursen und noch mehr Angebote aus allen Bereichen findet man immer aktuell unter www.vhs-winnenden.de. Anmeldungen sind direkt im Internet oder unter 07195-10700 möglich.