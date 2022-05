Sommerliche Orgelmusiken beginnen wieder

Winnenden. Die Saison der fünf Sommerlichen Orgelmusiken 2022 beginnt am Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr, in der Schlosskirche in Winnenden. Erster Solist ist der polnische, virtuose Professor Krzysztof Urbaniak aus Krakau.

Er beendet in der Woche zuvor eine Konzertreise durch die Niederlande und konzertiert an der Link-Orgel der Schlosskirche.

In seinem Winnender Konzert erklingen Werke von Bach, Mendelssohn und Karg-Elert. Für alle Freunde der virtuosen Orgelmusik wird dieses Konzert ein besonderes Ereignis, empfehlen die Veranstalter.

Krzysztof Urbaniak studierte in Warschau und Stuttgart Orgel und Cembalo. Er ist Meisterschüler von Ludger Lohmann, dem 2020 emeritierten Professor an der Musikhochschule Stuttgart.

Heute lehrt er selbst an den Konservatorien von Lodz und Krakau. Er ist außerdem von der Europäischen Union beauftragt, den Bestand von historischen Orgeln in Polen zu ermitteln und zu sichern.

Programmheft für ganze Konzertreihe

Der Eintritt zu den Sommerlichen Orgelmusiken ist frei. Am Ausgang der Konzerte wird eine Spende für die Durchführung der Konzertreihe erbeten.

Das Programmheft für die ganze Konzertreihe mit ausführlichen Angaben zu den Programmen, zu den Orgeln und den Interpreten kostet 2 Euro.