Sommerliche Orgelmusiken

Das Auftaktkonzert der diesjährigen Sommerlichen Orgelmusiken in der Schlosskirche gibt der polnische Organist Krzysztof Urbaniak am Sonntag, 19. Juni, um 17 Uhr.

Der frühere Absolvent der Stuttgarter Orgelmeisterklasse von Ludger Lohmann und heutige Professor an den Musikkonservatorien von Lodz und Krakau spielt Werke von Bach, Mendelssohn und Karg-Elert.

Von Johann Sebastian Bach erklingt die berühmte Passacaglia c-Moll. Über einem wiederkehrenden Thema der Pedalstimme baut Bach ein großes, komplexes Klanggebäude, das in eine grandiose Schlussfuge mündet.

Die Sonate A-Dur von Mendelssohn spielt die romantischen Klänge der großen Link-Orgel der Schlosskirche aus. Das Konzert endet mit dem symphonischen Choral über „Ach bleib mit deiner Gnade“ von Sigfrid Karg-Elert.

Der Eintritt zu den fünf Sommerlichen Orgelmusiken um 17 Uhr in der Schlosskirche in Winnenden ist frei. Spenden am Ausgang sind bestimmt für die Durchführung der Konzertreihe. Das ausführliche Programmheft für die Konzerte informiert über die Orgeln, die Schlosskirche und die Interpreten.