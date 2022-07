Sommernacht im Bädle

Die „Sommernacht im Freibad Weiler“ in der Jahnstraße findet am Samstag, 6. August, ab 19.30 Uhr mit Cassandra and the Boyz statt. Sommerfreunde dürfen sich auf ein tolles Ambiente, Cocktails, leckeres Essen vom Grill und coole Musik von Cassandra and the Boyz freuen.

Cassandra and the Boyz stehen für Rock-, Pop-, Soul- und Bluesnummern: völlig eigenständig und teilweise ganz neu interpretierte Coversongs sowie tiefgründige Eigenkompositionen.

Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die begrenzten Eintrittskarten können vorab erworben werden unter www.freibad-weiler.de und am Kiosk des Freibads in Weiler.