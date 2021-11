Schorndorf. The Burning Hell sind am Freitag, 26. November, ab 20.30 Uhr im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast. Die kanadischen Garagen-Pop-Exzentriker sind bekannt für Tourpläne, die so dicht wie ihre Texte sind.

Widrigkeiten des Tourlebens sind ihnen mit Sicherheit nicht fremd, nachdem sie eine inoffizielle Weltrekordtour mit zehn Shows in zehn Ländern innerhalb von 24 Stunden absolviert haben und in einem typischeren Jahr überall von Weißrussland über den Yukon bis zu den Färöern bis weit über den Polarkreis in Norwegen gespielt haben.

Die Corona-Pandemie hat sie jedoch ungewöhnlich geerdet, und ihre bevorstehenden Tourdaten im November 2021 sind das Ergebnis zweier aufeinanderfolgender Umplanungen.

Die Bandmitglieder Ariel Sharratt und Mathias Kom veröffentlichten am 1. Mai 2020 ein Duo-Album mit Arbeiterliedern für die Veranstaltungswirtschaft mit dem Titel „Never Work“. Aber diesen Herbst kommen sie mit der ganzen Band und spielen Songs aus „Never Work“, neue Songs über Vögel und die Apokalypse von ihrem kommenden Album und viele ältere Stücke.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 11 Euro plus Gebühr, 15 Euro an der Abendkasse und 9 Euro für Mitglieder. Karten gibt es auf www.club-manufaktur.de.