Songs, beeinflusst von Chansons und Barjazz

Remshalden. Tommy Mammel mit seiner Band „Nachtausgabe“ ist am Donnerstag, 24. März, im Zamma in Geradstetten, Untere Hauptstraße 10, zu Gast. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Die vier Musiker begeistern ihr Publikum mit bilderreichen, kraftvollen und poetischen Liedern in überwiegend deutscher, aber auch französischer, italienischer und englischer Sprache.

Tommy Mammel hat bereits vier Alben veröffentlicht, seine Songs hat er alle selbst geschrieben. Sie sind beeinflusst vom französischen Chanson, dem Barjazz, den italienischen Cantautori und auch von amerikanischen und englischen Singer/Songwritern.

Die Bandmitglieder sind Tommy Mammel am Piano und Stimme, Karin Miller am Akkordeon und Stimme, Matthias Bergmann am Schlagzeug und Perkussion und Thomas Christiansen mit der Gitarre.

Dabeisein kann man nur mit Reservierung unter info@hofraum.com; es gibt ein begrenztes Platzangebot. Der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon, der Hut geht rum.

Es gelten die tagesaktuellen Corona-Regeln.