Songs mit erdigem Folk-Rock-Sound

Berglen. The Blacks sind mit „Real Rock“ am Samstag, 18. September, 20 Uhr, im Angus-Stüble in Bretzenacker zu hören. Geöffnet ist ab 18 Uhr.

Die musikalischen Black-Brüder sind seit vielen Jahren unterwegs und rocken die Bühnen bisher vorwiegend in Süddeutschland. Insider kennen Sie als „The Blacks - Real Rock“ mit einem wiedererkennbaren Sound und musikalischer Finesse, dabei geben sie den altehrwürdigen Interpreten wie Tom Petty & The Heartbreakers oder Bob Dylan genügend Raum.

Die Band steht für einen erdigen Folk-Rock-Sound mit Wiedererkennungsfaktor und präsentiert vorwiegend Songs für „Feinschmecker“ der Rockmusik. Also Songs, die zwar jeder kennt, aber selten live zu hören bekommt, so zum Beispiel „Southern Man“ von Neil Young oder „Won’t back down“ von Tom Petty. Ein Ausflug in die gute alte Folk-Rock-Zeit!

Es spielen Rick Black (Vocals, Guitar, Harp), Nick Black (Vocals, Guitar), Dylan Black (Bass) und Jess Black (Drums, Percussions).

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Tankstelle Friz in Erlenhof, Getränke Weinacht in Winnenden und das Angus-Stüble (www.angus-stueble.de).