„Songs of a century“ im Theater Kabirinett mit Hearts and Bones

Spiegelberg. Das Duo Hearts and Bones gastiert am Donnerstag, 24. März, ab 19.30 Uhr mit seinem Programm „Songs of a century“ im Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg.

Bei ihren Konzerten spielen Hearts and Bones, getreu ihrem Motto, große Songklassiker in kleiner, aber feiner Besetzung in stimmungsvoller Atmosphäre exklusiv vor einem kleinen Publikum.

Biggi Binder, bekannt durch die schwäbische Folkrockband „Wendrsonn“, und die Gitarristin Barbara Gräsle von „BitterGreen“ haben sich als „Hearts and Bones“ bereits in die Herzen des Kabirinett-Publikums gespielt.

Die Sängerin Biggi Binder bezaubert durch ihre rockig-soulige und facettenreiche Powerstimme. Zusammen mit dem charakteristischen Spiel von Barbara Gräsle, die die Saiten ihrer Gitarren und ihres Banjo meisterlich bearbeitet, bekommen die Songs ihre charakteristische, ganz eigene unverwechselbare Farbe und laden zum Mitschwelgen und -summen ein.

Das Publikum kann sich, im bestens belüfteten Saal des Theaters Kabirinett auf Songs von den Beatles, von James Taylor, Carole King, Cyndie Lauper, aber auch von Wolle Kriwanek und vielen anderen freuen.

Zwischen den einzelnen Musiksets besteht immer wieder die Möglichkeit, sich auszutauschen und auch mit den Musikerinnen ins Gespräch zu kommen.

Die Kabirinett-Küche bietet dazu ein erweitertes, leckeres Speisenangebot.

Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr, Saalöffnung, Speisen und Getränke ab 18 Uhr.

Karten-Reservierungen sind unter 0 71 94/91 11 40 möglich. Weitere Infos und Reservierung auch auf www.kabirinett.de. Der Eintrittspreis beträgt 32 Euro.