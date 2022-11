„Songs of Farewell“: Konzert mit Camerata nova

Winnenden. Der Kammerchor camerata nova lädt herzlich zu seinem nächsten Auftritt ein, und zwar am Sonntag, 13. November, 19 Uhr, in der St.-Karl-Borromäus-Kirche in Winnenden.

Unter dem Titel „Songs of Farewell“ erklingen spätromantische Vertonungen englischer Lyrik aus alter Zeit sowie Paraphrasen über Psalm 39 und Texte aus dem Hohelied. Komponiert von den Großmeistern der englischen Chor-Sinfonik Edward C. Bairstow (1874-1946) und Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918).

Das titelgebende Opus von Parry, die „Six Songs of Farewell“ zählen zu den Meilensteinen der englischen Chor-Sinfonik und beinhalten unter anderem Texte von Henry Vaughan und des Jesuiten-Gründers Thomas Campion. Die Leitung hat Peter Kranefoed.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Am Ausgang wird herzlich um Spenden zur Finanzierung dieses Projektes gebeten.