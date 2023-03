Songs, Tunes und Balladen von der Grünen Insel

Winnenden. Ein sprühendes Programm, das die Zuhörer ansteckt und mitreißt, bringt die spielfreudige Folkband Colludie Stone zum St. Patrick’s Day auf die Bühne. Das Konzert findet am Samstag, 18. März, 20 Uhr, in der Alten Kelter Winnenden statt.

Bereits seit fast 15 Jahren ist die aktive und erfolgreiche Gruppe im süddeutschen Raum sowie darüber hinaus bekannt, und ihre ganz eigene musikalische Handschrift ist inzwischen unverkennbar. Sie bürgt für stilechten Irish-Celtic Folk mit traditioneller Instrumentierung. Zum Einsatz kommt eine große Bandbreite an irischen Folkinstrumenten, denen die Musiker einen breit gefächerten Klangteppich entlocken.

Mit spürbarer Liebe und großer Begeisterung tragen die vier Musiker eine Vielfalt von Songs, Tunes und Balladen vor. Dabei interpretieren sie traditionelle Stücke oftmals erfrischend neu durch eigene Arrangements, und in der Mischung mit modernen Songs wird das Programm zu einem musikalischen Leckerbissen.

Die Musiker sorgen für Augenblicke tiefer Verbundenheit mit der Lebenswelt und dem Rhythmus des Landes der kräftig grünen Wiesen. Damit haben sie mittlerweile Erfolg: Zwei bisher erschienene CDs - „Native Land“ (2015) und „Streetwise“ (2019) – erhielten in der einschlägigen Presse beste Kritiken. So wird der Gruppe ein „nicht nur spieltechnisch, sondern auch vom Sound her ein sehr hohes Niveau“ bescheinigt.

Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets im Vorverkauf zu 16 Euro können über info@colludiestone.com reserviert werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro.

Weitere Infos gibt’s auf www.colludiestone.com.