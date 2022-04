Waiblingen. Das Kulturbüro Sorglos und das Kulturhaus Schwanen präsentieren den nächsten Sorglos Song Slam vor Live-Publikum am Mittwoch, 27. April. Der Singer-Songwriter–Contest startet im Kulturhaus Schwanen um 20 Uhr.

„Es geht nie um den Sieg! Es geht immer um die Songs!“ Sechs wagemutige Liedermacherinnen und Liedermacher treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Cover-Versionen sind nicht erlaubt. Und die Jury ist das Publikum, das entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Die Moderation hat wie gewohnt Tobias Dellit, Produktion: Stefan Kraft.

Mehr Infos gibt es auf www.kulturbuero-sorglos.de/sorglos-song-slam. Bewerbungen sind per E-Mail an songslam@kulturbuero-sorglos.de möglich.

Karten kosten im Vorverkauf (VVK) online und an allen VVK-Stellen (reservix) 5,95 Euro, ermäßigt 4,30 Euro. An der Abendkasse zahlen Kurzentschlossene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist telefonisch möglich unter 0 71 51/50 01-16 74.

Veranstaltungsort ist das Kulturhaus Schwanen, Winnender Straße 4, Waiblingen.