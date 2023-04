Waiblingen. Songwriter aufgepasst: Der nächste Sorglos Song Slam steht vor der Tür: Am Mittwoch, 19. April treffen sich wieder wagemutige Musikerinnen und Musiker im Kulturhaus Schwanen, um die Gunst des Publikums zu gewinnen.

Der von Kulturbüro Sorglos und Kulturhaus Schwanen organisierte Wettbewerb beginnt um 20 Uhr. Dabei gilt wie immer: „Es geht nie um den Sieg! Es geht immer um die Songs!“

Sechs wagemutige Songwriter treten mit ihren Songs in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre gegeneinander an. Und die Jury ist das Publikum, das entscheidet, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt.

Tobias Dellit moderiert den Abend, Produktion Stefan Kraft

Mehr Infos erhalten Interessierte online unter kulturbuero-sorglos.de/sorglos-song-slam.

Wer sich bewerben möchte, schickt eine E-Mail an songslam@kulturbuero-sorglos.de.

Tickets

Karten kosten im Vorverkauf online und an allen Vorverkaufsstellen (reservix) 5,95 Euro, ermäßigt 4,30 Euro. An der Abendkasse zahlen kurzentschlossene 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Reservierung für die Abendkasse ist telefonisch unter 0 71 51/50 01-16 74 möglich.