Soul- und Funk-Nacht im Dream City

Winnenden. Sie gehören zu den gefragtesten Soul-Bands im Land, begeistern mit funky Rhythmen und bekannten Soul-Klassikern. Nach umjubelten Auftritten im Stuttgarter Theaterhaus und auf dem Winnender Marktplatz tritt Second Sun am Freitag, 13. Mai, 20.30 Uhr, erstmals im schicken Night-Club-Ambiente des Winnender Dream City auf.

Schon das Auge groovt mit. Inspiriert von Tower of Power, Earth Wind & Fire, Incognito, Rufus & Chaka Khan, Kool & the Gang, Casino Lights, Quincy Jones und vielen anderen mehr, lässt Second Sun den Soul raus, immer nah am Ideal, in einem eigenen Gewand aus Arrangierkunst, Spielfreude und einer ergreifenden Zeitlosigkeit.

Die Prozentrechnung müsste extra neu erfunden werden: 99 Prozent Funk and Soul, 200 Prozent Joy and Fun, Satzgesang, der unter die Haut geht, druckvolle Bläsersätze, die Gläser entzweispringen lassen, ein hochenergetisches Klangkonzept, das Beine und Bauch bedient, animierend wirkt, ohne in den Kopf zu steigen.

Ein Konzert mit Second Sun bietet Groove ohne Ende, echt und pur, gemixt aus einem hochbrisanten Cocktail aus Funk und Soul Music, serviert von einer Band in der Größe einer Fußballmannschaft: elf Freunde, deren Ziel es ist, Clubs und Kneipen genauso wie Konzertsäle und Festivals unter Strom zu setzen. Ihr Motto: „Let the good times rock!“

Einlass ist ab 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Karten/Reservierungen unter0 71 95/9 07 90 80 oder beim Club selbst in der Max-Eyth-Straße 54.