South Quartet und Brakwater im JAK-Keller

Weinstadt. Das South Quartet kommt am Donnerstag, 24. März um 20.30 Uhr in den JAK-Keller, Stiftstraße 32 nach Beutelsbach. Am Freitag, 25. März spielt die Band Brakwater handgeschnitzten Indie-Blues-Rock aus dem Herzen des Remstals. Das Konzert beginnt ebenfalls um 20.30 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vor der Veranstaltung.

Das South Quartet ist inzwischen nicht mehr wegzudenken aus der süddeutschen Jazzszene und seit vielen Jahren auf zahlreichen Tourneen in Deutschland, Russland, Belgien, Luxemburg und der Schweiz zu hören.

Jeder einzelne der Band-Mitglieder trägt durch eigene Kompositionen zum farb- und facettenreichen Klang der Band bei. Sie gehören zu einer Generation, die sich durch Toleranz gegenüber anderer Musik auszeichnet, Authentizität und unbekümmerte Kreativität stehen im Vordergrund.

Der Jazzclub Armer Konrad ist über die Jahre hinweg zu einem Lieblingsauftrittsort des South Quartet geworden. Im Moment komponieren die vier Musiker fleißig neue Stücke für ihre zweite CD. Einige dieser Neu-Kreationen werden im Jazzclub Armer Konrad zum ersten Mal zu hören sein.

Musiker: Peer Baierlein: Trompete, Mathias Danneck, Schlagzeug, Ull Möck: Klavier, Jan Dittmann: Bass.

Mehr Infos zur Band gibt es auf https://southquartet.org/.

Brakwater

Das vierköpfige Gespann Brakwater arrangiert die Kompositionen der beiden Schorndorfer Songwriter Aaron Eichkorn und Antoine Schild im Gewand warmer bis crunchiger Gitarrenklänge, getragen von vielseitigen, groovigen Rhythmen.

Die instrumentelle Zusammensetzung aus Western- und E-Gitarren, Bass und Schlag-zeug, kombiniert mit mehrstimmigen Gesangspassagen, bildet ein breites Spektrum stilistischer Einflüsse ab. Dabei finden sich einerseits Geschichten und Träume des Lebens, andererseits auch gesellschaftskritische Themen in den Songs. Die Vielseitigkeit der Musik spiegelt sich auch im Namen der Band wider: Brakwater, zu Deutsch Brackwasser, entsteht durch die Durchmischung von süßem Fluss- mit salzigem Meerwasser und steht stellvertretend für die vielen Einflüsse, die bei der musikalische Prägung der vier Bandmitglieder zusammentreffen.

Das Quartett kehrt nun nach langer Pause in neuer Besetzung und mit frischem Programm zurück auf die Bühne, um die Kulturstätten des Landes mit Schallwellen zu durchfluten.

Musiker: Aaron Eichkorn: Gesang, Gitarre, Antoine Schild: Gesang, Gitarre, Kai Mathessohn: Bass, Juri Bayer, Schlagzeug.

Mehr Infos zur Band finden Interessierte auf brakwater.de.

Karten

Tickets zu beiden Veranstaltungen gibt es Vorverkauf für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Restkarten an der Abendkasse.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf. Dort finden sich auch die aktuellen Coronabestimmungen.