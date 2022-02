Spätes Neujahrskonzert

Plüderhausen. Die Gemeindekapelle Plüderhausen lädt zu ihrem Neujahrskonzert – wegen Corona vier Wochen später als zum ursprünglich geplanten Termin – am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, in die Staufenhalle ein.

Eröffnet wird das Konzert durch die gemeinsame Jugendkapelle der Musikvereine Urbach, Hohberg und Gemeindekapelle. Die 25 Jugendlichen musizieren unter der Leitung von Johannes Schopf.

Die 40 Musikerinnen und Musiker um Dirigent Stefan Eitel haben sich seit Mitte Oktober auf das Konzert vorbereitet. Der „Maestro“ der aktiven Kapelle hat einige anspruchsvolle Werke ausgewählt und seinen Musikern aufs Notenpult gelegt.

Besonders gespannt sein dürfen die Zuhörer auf das symphonische Werk „Man in the ice“. Mit dieser Komposition werden die letzten Tage und Stunden des bekannten „Ötzi“, der Gletscherleiche aus Südtirol, in Noten gepackt und mit einem fulminanten Sound vorgetragen.

Der „Barbier von Sevilla“ von Rossini und „80er Kult-Tour 2“ von Thiemo Kraas sind die beiden anderen Werke, die von den Musikern Können und Konzentration abfordern. Eine Wiener Strauß-Polka, ein schmissiger Marsch und ein Solo-Konzert für zwei Waldhörner dürfen im Programm ebenfalls nicht fehlen.

Regeln und Karten

Saalöffnung ist bereits um 16 Uhr. Während des Konzerts gibt es eine Pause, in der die Gäste an den Sektbars ein Getränk und einen kleinen Snack zu sich nehmen können. Hierfür darf die Maske abgenommen werden, die ansonsten während des Konzerts getragen werden muss.

Wegen der Coronavorschriften ist die Anzahl der Sitzplätze begrenzt. Karten gibt es bei Donner Lesen & Schreiben in der Hauptstraße in Plüderhausen oder bei allen Musikerinnen und Musikern.

Für den Zutritt zum Konzert gilt derzeit 2G. Impfzertifikate und Personalausweis werden am Eingang überprüft.