Spam-Stress auf Bestellung

Liebe Versandhändler, liebe Lieferdienste, wir müssen reden! Es mag jetzt an mir liegen, womöglich bin ich da tatsächlich auch eine Ausnahme. Vielleicht legen andere Kunden Wert darauf, von euch quasi minütlich über den Fortschritt und Status jedweder Postsache informiert zu werden. Mag sein, dass dies unter „gute Kundenkommunikation“ fällt und aktuell „das Ding“ ist in der Servicedienstleistung. Aber ganz ehrlich: Mich nervt’s.

Ich habe vorhin einen Blick in ein E-Mail-Postfach geworfen. Dort wurde mir angezeigt, ich hätte 14 neue Mails. Wow, denke ich, da hab' ich jetzt aber einiges abzuarbeiten. Und das, wo ich doch heute schon mindestens zwei Mal online war. Egal, hilft ja nichts, ich bin eben wichtig und ein gefragter Partner in der E-Korrespondenz. So werde ich mich dem also widmen. Ich gehe in den Ordner und stelle fest: 14 Mails sind es – und 14 Mal das gleiche Thema in verschiedenen Stadien seiner Zielfindung.

Genauer gesagt geht es um eine Bestellung, die ich vor wenigen Tagen im Internet aufgegeben habe. Das tat ich, weil es das Produkt nur online zu kaufen gibt – schade eigentlich. Nun habe ich acht Mails von dem Anbieter, der mir mitteilt: Herzlich willkommen; die Bestellung ist eingegangen; jetzt haben wir das Ding verpackt; nun ist es bei der Post; ab sofort ist es im Fahrzeug; es naht und ist in meiner Region; inzwischen wieder im Fahrzeug; nun unterwegs; jetzt noch näher; noch näher; nein, doch noch nicht; aber jetzt! ; wurde zugestellt – an eine Paketstation. Und weil ja engmaschige Information offenbar guter Service ist, habe ich genauso viele Mails mit den gleichen Inhalten (!) ebenso vom Lieferdienst erhalten.

Braucht das jemand? Liest das jemand? Mir ist schon klar, dass diese Mails automatisch generiert werden; immer dann, wenn meine Postsendung irgendwo auf dem Weg gescannt wird. Diese Info erhalte dann ich, sowie der Versender, der mich dann gleich auch nochmal informiert. Fehlt nur noch, dass ich über Mittags- und Toilettenpausen der Fahrer informiert würde. Aber letztlich will ich das alles gar nicht wissen. Ich will doch einfach nur meinen Wunschartikel zum versprochenen Liefertermin.

Es ist geklagt auf hohem Niveau, das ist mir klar. Tatsächlich ist es aber für mich ein Grund, viel mehr wieder im Laden vor Ort zu kaufen, anstatt von 5 Robotern 100 Mails zu 5 Bestellungen zu erhalten. – Spam-Stress deluxe!

Ihre Kolumne ist angekommen! Ihr Mathias Schwappach