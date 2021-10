Winnenden. Die erste wort+ton-Veranstaltung in dieser Saison findet am Montag, 25. Oktober, 20 Uhr, in der Hermann-Schwab-Halle statt. „Spaziergang in die Ferne“ heißt das Programm von Ulrike Möller und Michaela Nöthiger. Am Klavier ist Jan Eschke, am Akkordeon Rainer Gruber zu hören.

Während des Lockdowns blieb so manchem zur körperlichen Ertüchtigung nur das Spazierengehen. Der Spaziergang in die Ferne - das Reisen - blieb ihm aber doch verwehrt.

Sich mit Musik und Literatur in die Weite tragen lassen

Das erste wort+ton-Programm der Saison bietet Gelegenheit, dem Fernweh zu huldigen und sich von Musik und Literatur gedanklich und seelisch in die Weite tragen zu lassen.

Ulrike Möller und Michaela Nöthiger spannen den textlichen Bogen von Goethe über Eichendorff und Fontane bis zu Mark Twain, Karl Valentin und Ingeborg Bachmann.

Der Pianist Jan Eschke mit dem Akkordeonisten Rainer Gruber fangen den Zauber der Ferne in Klängen ein, die sie virtuos aus verschiedenen Stilen zu mischen wissen.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online im Internet unter www.reservix.de.