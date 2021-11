Spiel- und Spaßmobil wöchentlich unterwegs

Waiblingen. Das Spiel- und Spaßmobil fährt wieder wöchentlich in die verschiedenen Ortsteile Waiblingens.

„Wir sehen großen Bedarf an niederschwelligen, freizeitbezogenen Aktivitäten bei den Kindern. Man merkt richtig, dass sie mehr denn je einen Ausgleich zu der anstrengenden Corona-Zeit brauchen“, so die beiden Mitarbeitenden des Spiel- und Spaßmobils, Julia Martinitz und Alexander Vetter. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat das Spiel- und Spaßmobil seinen Turnus für die kommenden Wintermonate erhöht und fährt nach den Herbstferien nun wöchentlich jeden der Standorte an. Hier ist das Mobil zu finden:

Montag: Neustadt (Gymnastikraum Gemeindehalle Neustadt) von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Hohenacker (Jugendtreff Hohenacker) von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr.

Dienstag: Rinnenäcker (Forum Süd) von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Hegnach (Jugendtreff Hegnach) von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Mittwoch: Comeniusschule (Sporthalle) von 15 Uhr bis 18 Uhr und Bittenfeld (Schillerschule) von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

Donnerstag: Beinstein (Beinsteiner Halle) von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Kontakt: E-Mail spielundspassmobil@waiblingen.de,0 71 51/50 01-27 24 oder -27 25, Internet www.waiblingen.de/spiel-und-spassmobil.

Während der Lockdown-Zeiten haben sich die Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendförderung viele Alternativangebote des Spiel- und Spaßmobils, wie der Verleih der Zeitvertreibkisten oder Actionbounds (Stadtrallye) in der Altstadt ausgedacht, die von den Familien auch angenommen wurden.

Ende Juni konnte das Spiel- und Spaßmobil zwar wieder vor Ort sein; dennoch mussten die Standorte neu belebt und in Erinnerung gerufen werden. Durch Werbewochen an einzelnen Standorten hatten Kinder zwischen sechs und elf Jahren die Möglichkeit, das Angebot des Spiel- und Spaßmobils kennenzulernen oder erneut zu entdecken.