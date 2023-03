Spitz die Ohren, es wird bunt!

Großerlach. Die Band „bölter.“ steht für ehrliche, handgemachte Musik. Gitarrist und Sänger Philip Bölter, Schlagzeuger Heiko Peter und Steffen Knauss am Bass spielen Pop, Blues-Rock und Folk. Das Konzert im Rahmen der Winter-Kultur-Tage findet am Samstag, 18. März, in der Gemeindehalle Großerlach statt. Konzertbeginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

„bölter.“ schaffen mit ihrer Musik einen Raum, in dem jeder die Zeit anhalten, seine Seele spüren und bei sich selbst sein kann. Die Musik entsteht weder am Computer noch im Kopf, sondern aus dem Bauch heraus und so klingt kein Konzert wie das andere. Musikalisch anzusiedeln sind die drei Jungs aus Ulm im Blues-Rock, Folk und Pop. Eine Mischung aus AC/DC und Bob Dylan - nur auf Deutsch! Wer gerne Neil Young, Stoppok, Udo Lindenberg oder AnnenMayKantereit hört, der ist bei „bölter.“ gut aufgehoben.

Die originellen Texte widmen sich kritisch den aktuellen Themen, wie der Digitalisierung oder dem Klimawandel, ohne dabei zu ernst zu wirken. So behält sich die Band auf sympathische Weise ein charmantes Zwinkern in vielen ihrer Songs.

Tickets

Tickets zum Preis vom 23 Euro sind online unter www.reservix.de erhältlich oder bei der Gemeinde Großerlach unter0 79 03/9 15 40 oder per E-Mail an rathaus@grosserlach.de.

Weitere Informationen zu den Winter-Kultur-Tagen sind bei den Kommunen des Schwäbischen Waldes erhältlich. Eine detaillierte Programmübersicht mit allen Informationen über Ticketbuchungen und Kontakte finden Interessierte im Internet auf der Homepage unter www.winterkulturtage.de.