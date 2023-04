„Stabat Mater“: Passionskonzert in der Stadtkirche

Schorndorf. In der Stadtkirche Schorndorf erklingt an Karfreitag, 7. April, 17 Uhr, in diesem Jahr ein ganz besonderes musikalisches Werk: das berühmte „Stabat Mater“ des italienischen Komponisten Giovanni Battista Pergolesi.

Das „Stabat Mater“ gilt als Requiem Marias für ihren gekreuzigten Sohn. Das mittelalterliche Gedicht schildert in emotionalen Worten das Passionsgeschehen aus Sicht der Muttergottes und lässt an ihrem Schmerz teilhaben.

Pergolesi vertonte das Gedicht 1736, wenige Wochen vor seinem Tod, als eine fein ausbalancierte Folge von Duetten und Arien für Sopran, Alt, Streicher und Continuo. Bis heute ist das „Stabat Mater“ das bekannteste geistliche Werk des Komponisten.

Das Werk erklingt auf historischen Streichinstrumenten, also in jeder subtilen und nuancenreichen Klanglichkeit, die Pergolesi ursprünglich für seine Komposition vorgesehen hat.

Es singen Isabel Weller, Sopran, und Jasmin Hofmann, Alt, unter der musikalischen Leitung von Julian Handlos. Den liturgischen Rahmen gestaltet Dekanin Dr. Juliane Baur.

Der Eintritt ist frei - es wird um eine Spende zur Kostendeckung gebeten.