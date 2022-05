Stardozenten bei den Gitarrentagen

Schorndorf. Die 24. Schorndorfer Gitarrentage des Kulturforums Schorndorf finden von Mittwoch, 25., bis Sonntag, 29. Mai, statt. In der gewohnt familiären und gleichzeitig internationalen Atmosphäre der Gitarrentage geben auch dieses Jahr renommierte Musikerinnen und Musiker Workshops für unterschiedliche Stilrichtungen der Gitarre.

Freie Plätze gibt es derzeit noch in den Workshops mit Alexandr Misko (Percussive Fingerstyle) und mit Karim Baggili (Acoustic World Music).

Eröffnungskonzert am Mittwoch, 25. Mai

An den Festivalabenden treffen sich die Stardozenten im Duo, mit Band oder solo auf der Bühne der Manufaktur Schorndorf, jeder Konzertabend verspricht ein Highlight zu werden.

Beim Eröffnungskonzert am Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, kommt das Publikum in den Genuss von gleich drei erfolgreichen Akustikgitarristen. Es spielen Erich Lugosch, Jule Marische und Alexandr Misko.

Der Donnerstag, 26. Mai, steht ganz im Zeichen des Blues-Rock. Am dritten Festivalabend, Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, präsentiert Karim Baggili mit seiner Band seine beiden neuesten Alben. Am gleichen Abend sind auch die Jazzgitarristen und Komponisten Ulf Wakenius und Paulo Morello zu hören.

Der Samstagabend, 28. Mai, ebenfalls ab 20 Uhr, ist von musikalischer Vielfalt gekennzeichnet. Zum Beispiel schaffen der renommierte und in Schorndorf bestens bekannte Bassist Wolfgang Schmid, Ausnahmegitarrist Peter Wölpl und Oli Rubow an den Drums ein derart dichtes, druckvolles Electro-Groove-Jazz-Geflecht, wie es selten der Fall ist.

Beim Abschlusskonzert am Sonntag, 29. Mai, präsentieren alle Teilnehmer zusammen mit ihren Dozenten und Dozentinnen ab 17 Uhr die Ergebnisse der Workshopwoche. Und dann wird gefeiert - mit der Festivalband aus dem Workshop von Wolfgang Schmid.

Offene Sessions im Jazzclub Session 88

Bei der Open Acoustic Stage am Donnerstag, 26. Mai, und bei der Open Jam Session am Freitag, 27. Mai, sind jeweils ab 20 Uhr lokale Musiker und Zuhörer in den Jazzclub Session 88 eingeladen. Bei freiem Eintritt gibt es vielfältige Beiträge sämtlicher Stilrichtungen der Gitarre zu hören.

Gitarrenbauer stellen in der Manufaktur aus

In den Fluren der Manufaktur präsentieren ausgesuchte Gitarrenbauer ihre Instrumente. Wilm Stötzel aus Emmendingen bei Freiburg ist von Mittwoch, 25., bis Samstag, 28. Mai, jeweils ab 12 Uhr vor Ort.

Die Gitarren von Armin Dreier aus Schorndorf können von Mittwoch, 25., bis Freitag. 27. Mai, getestet werden.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für alle Konzerte sind online über reservix.de und bei allen bekannten Ticketshops erhältlich; in Schorndorf bei MKT druckpunkt & tickets, Kirchgasse 14,0 71 81/92 94 51, und in der Bücherstube Seelow, Oberer Marktplatz 5,0 71 81/6 23 70.

Weitere Informationen gibt es beim Veranstalter, Kulturforum Schorndorf,0 71 81/9 92 79 40, gitarre@schorndorfer-gitarrentage.de und unter schorndorfer-gitarrentage.de.