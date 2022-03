Winnenden. Unter dem Motto „Stars, Hits und Benefiz“ findet am Freitag, 1. April, 20.30 Uhr, eine Schlagernacht mit Jürgen Hörig und vielen Künstlern aus der Region im Dream City Winnenden, Max-Eyth-Straße 54, statt.

Die Schlagernacht, deren Erlöse sowohl an die Ukraine-Hilfe als auch an die Organisation Stuttgart Pride gehen, wird vom Winnender Schlagerlabel Herz 7 zusammen mit vielen seiner Künstler veranstaltet.

Sängerinnen und Sänger servieren aus der CD „Pride Hits“ eine Mischung aus eigenen Schlagern und bekannten Hits. Die Moderation übernimmt Jürgen Hörig, der selber auch Teil des Benefiz-Samplers ist. Beginn der Veranstaltung ist 20.30 Uhr, Einlass 19.30 Uhr. Der Event wird aufgezeichnet und am 16. April beim TV Sender Regio TV ausgestrahlt.

Auf der Bühne steht die erste Riege regionaler Schlager-Acts, die aber allesamt auch schon bundesweit für Furore sorgten. Und sie haben noch etwas gemeinsam: Sie alle sind sie auch auf dem bundesweit hochgelobten Schlager-Sampler „Pride Hits“ zu hören, den das Winnender Label exklusiv für den CSD Stuttgart zusammengestellt hat.

23 Songs für Diversität

Darauf sind 23 Songs zu hören, die das Leben und die Vielfalt feiern - von Schlager über Deutschpop bis hin zum Chanson - mal launig, mal tanzbar, mal stimmungsvoll, mal nachdenklich. Der Sampler unterstützt die diesjährige Kampagne Community.Kraft.Europa, für die der Stuttgarter Verein die Landtagspräsidentin Muhterem Aras als Schirmfrau gewinnen konnte.

Mit dem Krieg in der Ukraine hat dieses Motto, das auch für den Kampf für eine freiheitliche Lebensweise in ganz Europa steht, nun eine erschreckende Aktualität bekommen. Der CD-Sampler wird vor Ort verkauft und kann von den Akteuren unterschrieben werden.

90-minütige Show mit vielen Künstlern

In der rund 90-minütigen Show sind wahrlich viele Künstler zu erleben: Jürgen Hörig, bekannter Moderator und inzwischen auch erfolgreicher Sänger, führt durch die Show und singt zwei seiner aktuellen Songs.

Clou Simon, dessen Song „Ohh, Gran Canaria“ mehr als eine Million Streams bei Spotify generierte und ihm den Titel „König von Gran Canaria“ einbrachte. Mit „Was hast du denn?“ hat er einen Song für Diversität verfasst, der bundesweit für Aufsehen sorgt.

Tausendsassa Jörg Augenstein: Der singende Politiker aus Pforzheim räumte voriges Jahr in Waiblingens Talaue ab und ist mit Titeln wie „Good Morning Sunshine“ Gast in vielen Schlagershows.

Das neue Duo Kerstin & Enzo aus Waiblingen, das die Nummer-1-Position der Amazon Charts schaffte, präsentiert seinen in Waiblingen produzierten aktuellen Hit „Herzgewitter“.

Tanja und Ines, ehemals bei den Fischerchören aktiv, stürmten mit gleich zwei ihrer vorigen Songs die Schlagercharts und gelten als neue Hoffnungsträger des deutschen Schlagers.

Franziska Kleinert, die bereits für und mit Peter Maffay und PUR sang und gerade einen aktuellen Hit am Start hat. Ihr Titel „Spurlos“ steht aktuell in den Top100 der meistgespielten Songs der Radioanstalten.

Sabrina, aus Marbach stammend und jetzt in Karlsruhe lebend, transformierte einen Rockhit zu einem Schlager. Sie freut sich besonders auf eine Rückkehr ins Dream City, denn im ehemaligen Samba tanzte sie die Nächte durch!

Franziska Fink, gebürtige Österreicherin, ist eigentlich erfolgreiche Musicalsängerin und schaffte es mit einem von Franziska Kleinert geschriebenen Song in die Radiocharts.

Zugeschaltet per Stream ist auch eine ganz besondere 7us- Künstlerin: Nadia Kossinskaja, Gitarristin, Sängerin und Ukraines Künstlerin des Jahres 2021. Auch auf dem Sampler verewigt, ist es ihr leider nicht möglich zu kommen, aber sie möchte per Schalte einige Worte des Dankes an die Anwesenden richten. Nadia hatte erst im vorigen Jahr ein Haus in Kiew für ihre Familie gebaut und ist erschüttert über die Kämpfe und zugleich berührt von der Hilfsbereitschaft.

Der Eintritt für die Schlagernacht beträgt 12 Euro. Ein Teil der Erlöse geht an die „Aktion Deutschland hilft“ (Ukraine) und an den CSD Stuttgart. Karten gibt es unter0 15 73/7 75 20 63.