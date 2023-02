Stimmgewaltiger Indie-Rock

Remshalden. Sally Grayson bringt am Donnerstag, 2. März, Indie-Rock und Post-Punk auf die Bühne im „zamma“ – Bistro mit Livemusik in Geradstetten, Untere Hauptstraße 10. Geöffnet ist ab 18.30 Uhr.

Die in Ludwigsburg lebende US-Amerikanerin, die Musikerin, Sängerin, Songwriterin und Performerin in sich vereint, war bereits im Februar 2020 auf der „zamma“-Bühne zu Gast und hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Mit ihrer Americana-Desert-Rock-Band „Black Swift“ hat sich 44-Jährige in Stuttgart und Umgebung schon lange einen Namen gemacht.

Der Eintritt mit Verzehrbon kostet 10 Euro; eine Hutgage für die Künstler ist erwünscht.

Das „zamma“ in Geradstetten öffnet eine Stunde vor Spielbeginn vor jedem Spieltag des VfB Stuttgart. Gezeigt werden im weiß-roten Scheunenstadion die Spielübertragungen auf der Großbildleinwand, es gibt kühles Weißbier und Stadionrote.

Und das sind die Termine: 4. März, 18.30 Uhr, VfB vs. Bayern; 11. März, 15.30 Uhr, Eintracht Frankfurt vs. VfB; 18. März, 15.30 Uhr, VfB vs. Wolfsburg.

Weitere Informationen gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.