„Strandpartie – Weber & James“

Spiegelberg. Thomas Weber und James Geier spielen am Freitag, 5. August, um 20 Uhr das Open-Air-Stück „Strandpartie“ beim Theater Kabirinett in Spiegelberg-Großhöchberg.

Weber und James haben es sich auf einem großen Haufen bequem gemacht. Sie warten, bis der Klimawandel die Waterkant zu ihnen bringt. Und mit ein bisschen Glück wird aus dem Strand sogar eine einsame Insel.

Dafür haben sie sich gewappnet, mit dem Wichtigsten, was man auf so einem Eiland braucht: WLAN und eine Gitarre.

Die Zuschauer sitzen bequem im „Wartesaal der Ebbe“, vielleicht kann auch noch jemand mit auf der Insel Platz nehmen, bevor die Flut kommt.

Natürlich gibt es am einsamen Strand auch wieder einen leckeren Happen zu essen. Der Sonnenuntergang in westlicher Richtung ist garantiert, gute Musik und schräge Geschichten ebenso… Was will man mehr!?

Thomas Weber und James Geier bringen bereits ihr drittes Abendprogramm auf die Bühne. Keiner groovt wie James und keiner beobachtet so wie Weber. Nach Fireabend und den Pfefferkuchenmännern verspricht die Strandpartie wieder ein herrlich lustiger Sommerabend unter freiem Himmel zu werden. Zum Mitsingen, Lachen und Weiterdenken.

Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr und findet draußen statt. Karten-Reservierungen und Informationen unter0 71 94/91 11 40 und auf www.kabirinett.de.

Der Eintritt beträgt inklusive einer Mahlzeit und einem Getränk 42 Euro, ermäßigt 36 Euro.