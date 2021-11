Streetart, Rembrandt van Rijk und Weihnachtsgeschichten

Winnenden. Die Reihe „Kunst@home“ bietet wieder interessante Online-Vorträge mit den Kunsthistorikerinnen Andrea Welz und Ulla Groha an. Es geht um Streetart und Sehenswürdigkeiten in Paris, um Rembrandt und Weihnachtsgeschichten.

Alle Vorträge finden von 18.30 bis 20 Uhr über die Video-Plattform „Zoom“ statt.

Spaziergang in Paris am 17. November

Zum Auftakt lädt die Volkshochschule Winnenden am Mittwoch, 17. November, zu einem Spaziergang zu Sehenswürdigkeiten und Streetart in Paris ein. Eiffelturm, Notre Dame und Sacre Coeur kennt jeder - aber wer weiß, dass Paris die heimliche Streetart-Hauptstadt Europas ist? Ab 1981 begann Blekle-Rat mit Schablonen Ratten in Paris zu sprühen, 2018 griff Banksy das Motiv auf. Andrea Welz führt durch die Stadt voller Kunst.

Rembrandt am 25. November

Rembrandt ist das Thema des Online-Vortrags von Ulla Groha am Donnerstag, 25. November. Die Werke des Niederländers beeindrucken vor allem wegen ihrer Authentizität und Tiefe. Wie kaum einem anderen Künstler gelang es Rembrandt, altbekannte Themen in eine Bildsprache zu übertragen, die dem Betrachter einen Spiegel seiner eigenen Lebenswelt vorhält. Im Bereich der Porträtkunst beschritt er oft eigenwillige, neue Pfade und hat mit seinen Selbstbildnissen einen ergreifenden Einblick in seinen Lebenslauf offenbart.

Nikolaus und Barbara am 15. Dezember

Der letzte Kunst@home-Termin in diesem Jahr am Mittwoch, 15. Dezember, beschäftigt sich mit Weihnachtsgeschichten und Heiligenlegenden. Es geht um die Heilige Barbara und natürlich den Heiligen Nikolaus von Myra. Andrea Welz erzählt die Geschichten in Kunstwerken aus der Staatsgalerie Stuttgart.

Weitere Online-Vorträge im neuen Jahr

Im Januar und Februar 2022 führt Andrea Welz durch Gärten in Marrakech, Ulla Groha bringt die Gemäldegalerie Berlin online ins Haus und präsentiert unter dem Motto „Die Verpackung ist alles“ Leben und Werke von Christo und Jeanne Claude.

Einfach online anmelden

Zu allen Vorträgen kann man sich direkt im Internet auf www.vhs-winnenden.de oder unter0 71 95/10 70-0 anmelden.