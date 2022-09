Stummfilmkino mit Musik

Kernen. Die Vereine KuKuK und Kommunales Kino Kernen veranstalten gemeinsam einen unterhaltsamen Stummfilmabend mit Live-Musik Begleitung in der stimungsvollen Glockenkelter in Kernen-Stetten. Los geht’s am Freitag, 23. September, um 20 Uhr.

Die Ära der Stummfilmzeit, als die Bilder zwar schon laufen, aber noch nicht sprechen konnten, wird an diesem Abend zum Leben erweckt - eigens begleitet von „handgemachter“ Musik der Band „Nickelodeons“.

Die „Nickelodeons“, das sind neben dem KuKuK-Mitglied Jürgen-Roland Gröner am Piano, der auch durch das Programm führen wird, die Musiker Harald Gurres am Kontrabass und Michael Hoover an der Violine.

Die Reise zum Mond

Die Reise zum Mond ist ein Stummfilm des französischen Stummfilm-Pioniers Georges Melies aus dem Jahr 1906. Der Film, der lange als verschollen galt, wurde in jahrelanger Arbeit sorgfältig restauriert und liegt sogar in einer handkolorierten Fassung vor.

Nur nicht schwach werden

In dem Stummfilm aus dem Jahr 1921 zeigt Protagonist Harold Lloyd neben einer bewegenden Liebesgeschichte vor allem atemberaubende Stunts an der Fassade eines Hochhauses.

Eri Schuhpaste

Eri Schuhpaste ist eigentlich ein deutscher Werbefilm aus dem Jahr 1919. Der Film vermittelt dem staunenden Publikum die Wichtigkeit geputzter Schuhe bei der Partnerwahl - natürlich mit einem Happy-End am Schluss.

Charlie Chaplins Parodie auf die Oper von Georges Bizet war ein großartiger Filmerfolg im Jahr 1916, begleitet von zahlreichen „Wirrungen“ bis hin zu gerichtlichen Auseinandersetzungen um die Produktionsrechte.

Carmen Parodie

In der gezeigten Originalfassung spielt Charlie Chaplin den Darn Hosiery (frei übersetzt: „Pfeif auf Strümpfe“), der mit anderen Konkurrenten um die Gunst von Carmen wetteifert.

Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Eine Kartenreservierung ist möglich per E-Mail an karten@kukuk-kernen.de oder telefonisch unter 0 71 51/4 68 64.

Einlass und Bewirtung ab 19.15 Uhr.