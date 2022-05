Stunde der Kirchenmusik mit „Trio Trombissima“

Waiblingen. Das Ensemble „Trio Trombissima“ ist in der nächsten „Stunde der Kirchenmusik“ am Samstag, 4. Juni um 19 Uhr zu Gast in der Michaelskirche Waiblingen.

Auf dem Programm stehen stilistisch vielfältige Werke für zwei Trompeten und Klavier von Bach, Franceschini, Gubaidulina, Morales, Reskin und anderen.

2019 schlossen sich die beiden Trompeterinnen Sabrina Buck und Christine Dobmaier mit der Pianistin Nadine Hartung zusammen und gründeten das „Trio Trombissima“.

Im Jahr 2020 debütierte das Trio im Rahmen der Gießener Meisterkonzerte, spielte bei der Fête de la Musique in Weinstadt und hatte ein Engagement im Rahmen des 19. Forums Junger Solisten in Esslingen. Auch erhielt das Trio ein Stipendium zur Kulturförderung in Hessen und der Baden-Württemberg Stiftung im Rahmen des Klangspektrum BW.

Die Liturgie übernimmt Pfarrer Matthias Wagner.

Der Eintritt zur „Stunde der Kirchenmusik“ ist frei, um Spenden wird gebeten. In der Kirche herrscht Maskenpflicht.