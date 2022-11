Supreme Blend: Explosive Mischung

Winnenden. Die Band Supreme Blend spielt am Sonntag, 27. November, um 18 Uhr beim Winnender Weihnachtsmarkt auf der Bühne auf dem Marktplatz.

Die junge Band „Supreme Blend“ aus dem Raum Stuttgart bietet eine explosive Mischung aus Pop-Melodien, rockigen Riffs und Songtexten, die direkt ins Herz gehen. Der erste offizielle Release der Band ist dieses Jahr (2022) mit der EP „Pale Colors“ erschienen.

Ceyda Simsek (Gesang), Romy Munder (Keyboard), Eddie Mühlender (Gitarre), Juri Bayer (Schlagzeug) und Leon Falkenstein (Bass) spielen mit verschiedenen Musikrichtungen und Genres, wodurch sich der Name „Supreme Blend“, was so viel bedeutet wie „die höchste Mischung“, erklären lässt.

Gekonnt schaffen es die fünf Musiker, mit ihren Songs eine emotionale Brücke zu ihren Zuhörern zu schlagen.