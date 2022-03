Korb. Les For me-dables bringen Swing, Musette und Chansons auf Französisch am Samstag, 12. März, 20 Uhr, in die Alte Kelter, Kirchstraße 1, nach Korb. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Stilvoll, charmant und ein bisschen retro: „Les For me-dables“ werden Liebhabern des französischen Chansons, des Swing und des Latin Jazz einen genussvollen Abend bereiten.

Weltbekannte Stücke wie „C’est si bon“, „La mer“ oder „Petite fleur“ und weitere Juwelen aus der reichhaltigen Schatzkiste des französischen Chansons interpretiert das Quartett aus dem Stuttgarter Raum mit viel Können und ansteckender Freude. Auch eigene Kompositionen, die sich hinter den großen Vorbildern nicht zu verstecken brauchen, machen aus dem Konzert ein kurzweiliges Erlebnis voller musikalischer Entdeckungen und Poesie, das noch lange nachklingt.

Weitere Informationen finden sich auf www.marc-delpy.de.

Besetzung: Franco Ferrero: Akkordeon, Marc Delpy: Gitarre, Gesang, Regina Büttner: Saxofon, Peter Funk: Kontrabass.

Karten

Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 8 Euro. Karten können im Vorverkauf beim Bürgerbüro in Korb, Telefon 0 71 51/93 34-0 nach Terminvereinbarung erworben werden. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Es gelten die aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung.