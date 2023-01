SWR Big Band und Götz Alsmann in Gmünd

Schwäbisch Gmünd. Besser kann das Jahr nicht starten - Götz Alsmann und die SWR Big Band garantieren vergnügliche Unterhaltung und mitreißende Musik! Es ist eine liebgewonnene Tradition, dass der König des deutschen Jazzschlagers und die SWR Big Band zum Jahresbeginn gemeinsame Sache machen, mit gut sitzenden Anzügen, Fliege und Haartolle.

Und so auch am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr in Schwäbisch Gmünd im Stadtgarten.

Als Special Guest sind an diesem Abend die Zucchini Sistaz dabei.

Wenn Götz Alsmann auf Tour geht, dann stehen bester Jazz und Swing auf dem Programm. Das Multitalent Alsmann ist ein Garant für Sprachwitz, eine humorvolle Moderation und erstklassige Musik.

Ein Markenzeichen von Götz Alsmann ist neben seiner betont eleganten Kleidung, in der Regel Anzug mit Einstecktuch, besonders seine Haartolle. Mit viel Charme und Humor verbindet Alsmann die Qualitäten eines Profi-Musikers mit denen eines gekonnten Entertainers.

Ähnlich wie die Big Bands in den USA hat die SWR Big Band ihren eigenen Klang. Den hat sie von ihrem Gründer und Dirigenten Prof. Erwin Lehn. Mit ihrem Programm entzündet die SWR Big Band jedes Mal erneut ein mitreißendes Feuerwerk der Swing-Musik.

Als Gäste sind wieder die Zucchini Sistaz dabei. Nach ihren umjubelten Auftritten bei der gemeinsamen Tour 2020 war schnell klar, dieses Trio mit falschen Wimpern und echtem dreistimmigen Gesang ist die perfekte Ergänzung.

Karten für dieses Konzert gibt es beim i-Punkt in Schwäbisch Gmünd, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.provinztour.de, Ticket-Hotline: 0 71 71/6 03 42 50.