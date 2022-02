Szenisches Konzert zum Thema „Mensch und Natur“

Backnang. „Ein künstlerisches Szenario um Natur und Tod“ nennt Professorin Angelika Luz das szenische Konzert, das am Sonntag, 13. Februar, um 18 Uhr in der Christkönigskirche in Backnang aufgeführt wird. Um 17.40 Uhr beginnt eine Einführung in das Konzert.

Es verbindet Szene, Live-Elektronik, Video sowie Alte und Neue Musik. Das Spektrum der erklingenden Werke reicht von Claudio Monteverdi über Georg Friedrich Händel bis hin zu Bernd Alois Zimmermann und zeitgenössischen Komponistinnen wie Charlotte Seither.

Musik als Dialog

Mit „Meine Brüder Vöglein“ beginnt Franz von Assisi im 13. Jahrhundert der Legende nach seine berühmte Vogelpredigt. Und auch in seiner großen Hymne an die Schöpfung, dem „Sonnengesang“ spricht er von „Schwester Mutter Erde, Bruder Wind, Schwester Quelle und Bruder Feuer“, die uns regieren und nähren.

Die Entdeckung der 35000 Jahre alten Flöte in einer Höhle der Schwäbischen Alb – hergestellt aus den Flügelknochen eines Geiers – zeigt, dass die Musik in enger Verbindung und im Dialog mit den Lebewesen des Planeten entstand.

Dieser Abend mit den Elementen von Musik, Szene und Video beleuchtet das Thema Natur und Mensch aus unterschiedlichen Perspektiven.

Werke aus der Vergangenheit treffen auf die Kunst der Gegenwart, Tierstimmen werden von Sängerinnen und verschiedenen Flöten imitiert, eine Performerin tritt in den künstlerischen Dialog mit Pflanzen, schmelzendes Eis findet Eingang in elektronische Klänge, Musiker spielen mit dem Feuer.

In der Wehklage aus Zimmermanns Werk „Ich wandte mich um und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne“ mahnt uns der Bibeltext aus dem 4. Kapitel des Buches Prediger: „Weh dem, der allein ist! Wenn er fällt, so ist keiner da, der ihm aufhelfe“.

Ausführende sind Studierende und Absolventen der Stuttgarter Musikhochschule. Die Leitung hat die Stuttgarter Professorin für Neue Vokalmusik, Angelika Luz, die auch das szenische Konzept des Abends entwickelt hat.

Es gilt die 2Gplus-Regelung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.