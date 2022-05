Töpfern, Kunstfahrten und -vorträge

Winnenden. Für Kunstinteressierte und Kreative bietet die Volkshochschule jetzt wieder neue Kurse an. Auf dem Programm stehen Objekte aus Ton, Exkursionen nach Stuttgart-Hofen und Friedrichshafen und Online-Vorträge.

Am Dienstag, 10. Mai, beginnt ein Töpferkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene mit Maria Bäßler. Die Teilnehmenden lernen an sechs Terminen jeweils von 19 bis 21 Uhr, Objekte nach ihren eigenen Wünschen in verschiedenen Techniken herzustellen.

Kultur auf Tour

Zur Ruine der Burg im Stuttgarter Stadtteil Hofen geht es am Freitag, 13. Mai, um 15 Uhr mit Dr. Katja Nellmann. Die Führung macht auch Station an der katholischen Wallfahrtskirche St. Barbara (1793/94), die mit der Stuttgarter Madonna ein Kleinod der Gotik zu bieten hat.

Unter dem Titel „Kunst, Technik und Barock in Friedrichshafen“ findet am Samstag, 4. Juni, eine Kunstfahrt an den Bodensee statt. Die Gruppe besucht die Kunstabteilung des Zeppelinmuseums mit den größten Meistern Süddeutschlands vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Am Nachmittag steht eine Führung durch die barocke Schlosskirche auf dem Programm. Anmeldeschluss für diese Fahrt ist der 20. Mai.

Kunstgeschichte kommt ins Haus

In der Reihe der Online-Kunstvorträge an der vhs Winnenden steht am Mittwoch, 11. Mai, um 18.30 Uhr ein Vortrag von Andrea Welz über die Geschichte der Weltausstellungen von London über Paris nach Mailand und Dubai auf dem Programm.

Weitere Informationen zu den Kursen und noch mehr Angebote gibt es unter www.vhs-winnenden.de“. Anmelden kann man sich direkt im Internet oder unter0 71 95/1 07 00.