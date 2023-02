Winterbach. Die Kulturinitiative Rock Winterbach veranstaltet am Samstag, 25. Februar, 20 Uhr, in der Strandbar 51 in der Remsstraße 51 ein Konzert mit dem Andreas-Kümmert-Trio. Tickets sind schon im Vorverkauf erhältlich.

Andreas Kümmert ist der Blues-Rock-Sänger aus Deutschland! Als er 2013 bei der TV-Show „The Voice Of Germany“ teilnimmt und schließlich mit seiner Eigenkomposition „Simple Man“ gewinnt, ist das sein Durchbruch.

Zehn Jahre später ist er immer noch erfolgreich und zählt unverändert zu den gefragtesten Künstlern im Soul/Rock/Blues. Seine charaktervolle Blues- und Soul-Stimme und sein Talent für große Gänsehaut-Songs tragen den Franken Jahr für Jahr durch Deutschland und Europa und lassen ihn 2019 sogar die Hamburger Elbphilharmonie ausverkaufen.

Das neue Album erscheint im April 2023 und umfasst alle Facetten des Ausnahmekünstlers, von druckvollen Rock’n’Roll-Nummern bis hin zu fulminanten Balladen.

Live erwartet den Besucher in Winterbach eine energiegeladene Show mit einem Querschnitt von „Simple Man“ bis hin zu neuen Rock’n’Roll-Stücke wie „Hard Times“ oder „Sweet Oblivion“ - hier sieht man ein wahres Feuerwerk an Spielfreude und musikalischem Können.

Infos und Tickets unter www.kulturinitiative-rock.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.